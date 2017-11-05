Стала відома особа водія Audi, розстріляного в Харкові

"Розстріляним вчора у Харкові виявився Аксельрод Едуард Леонідович 10.02.1972, який народився у Барнаулі. Робота кілера дуже схожа на вбивство Аміни Окуєвої. Чим займався загиблий наразі невідомо. Країна невпинно повертається у морок 90-их", - йдеться у дописі І.Мосійчука.

Пізніше нардеп дописав, що "Розстріляний "Едік Льопа" комерсант, раніше видавав себе за блатного"

Нагадаємо, сьогодні вночі на вулиці Клочківській в Харкові на парковці біля житлового будинку невідомий розстріляв автомобіль Audi, водій загинув на місці.