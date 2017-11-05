Стала известна личность водителя Audi, расстрелянного в Харькове

"Расстрелянным вчера в Харькове оказался Аксельрод Эдуард Леонидович 10.02.1972, родившийся в Барнауле. Работа киллера очень похожа на убийство Амины Окуевои. Чем занимался погибший пока неизвестно. Страна постоянно возвращается во мрак девяностых", - говорится в заметке И.Мосийчука.

Позже нардеп дописал, что "Расстрелян "Эдик Лепа" коммерсант, ранее выдавал себя за блатного".

Напомним, сегодня ночью на улице Клочковской в Харькове на парковке возле жилого дома неизвестный расстрелял автомобиль Aud и, водитель погиб на месте.