Стала известна личность водителя Audi, расстрелянного в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Расстрелянным вчера в Харькове оказался Аксельрод Эдуард Леонидович 10.02.1972, родившийся в Барнауле, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Игорь Мосийчук, передает УНН.
"Расстрелянным вчера в Харькове оказался Аксельрод Эдуард Леонидович 10.02.1972, родившийся в Барнауле. Работа киллера очень похожа на убийство Амины Окуевои. Чем занимался погибший пока неизвестно. Страна постоянно возвращается во мрак девяностых", - говорится в заметке И.Мосийчука.
Позже нардеп дописал, что "Расстрелян "Эдик Лепа" коммерсант, ранее выдавал себя за блатного".
Напомним, сегодня ночью на улице Клочковской в Харькове на парковке возле жилого дома неизвестный расстрелял автомобиль Aud и, водитель погиб на месте.