Стала відома оновлена вартість оформлення біометричних документів

КИЇВ. 28 квітня. УНН. У середу, 24 квітня урядом України було ухвалено нові суми вартості адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України (ID-картки) та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, які будуть сплачуватися після 1 липня. Зміниться також і вартість бланків згаданих документів, передає УНН, посилаючись на держпідприємство “Документ”.