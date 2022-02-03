США знищили в Сирії ватажка ІД – Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Збройні сили США провели успішну операцію в Сирії, внаслідок якої було знищено ватажка терористичного угруповання "Ісламська держава". Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, яку опублікував Білим дім у четвер, пише УНН.
Цитата
"Минулої ночі за моєю вказівкою збройні сили США на північному заході Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоб захистити американський народ і наших союзників та зробити мир безпечнішим. Завдяки майстерності та хоробрості наших Збройних сил на полі бою було знищено Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші – лідера ІД", - повідомив президент США.
Деталі
За його словами, всі американці, які брали участь в операції, благополучно повернулися.
"Я виступлю перед американським народом сьогодні вранці. Нехай Бог захистить наші війська", – додав він.
Раніше Пентагон повідомив, що Збройні сили США провели успішну операцію проти терористів у Сирії.