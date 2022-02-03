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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 57463 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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США знищили в Сирії ватажка ІД – Байден

США знищили в Сирії ватажка ІД – Байден

Київ • УНН

 • 22717 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Збройні сили США провели успішну операцію в Сирії, внаслідок якої було знищено ватажка терористичного угруповання "Ісламська держава". Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, яку опублікував Білим дім у четвер, пише УНН.

Цитата

"Минулої ночі за моєю вказівкою збройні сили США на північному заході Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоб захистити американський народ і наших союзників та зробити мир безпечнішим. Завдяки майстерності та хоробрості наших Збройних сил на полі бою було знищено Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші – лідера ІД", - повідомив президент США.

Деталі

За його словами, всі американці, які брали участь в операції, благополучно повернулися.

"Я виступлю перед американським народом сьогодні вранці. Нехай Бог захистить наші війська", – додав він.

Раніше Пентагон повідомив, що Збройні сили США провели успішну операцію проти терористів у Сирії.

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