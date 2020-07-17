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США засудили вбивство українського медика на Донбасі

США засудили вбивство українського медика на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Державний секретар Майк Помпео засудив російську агресію на Донбасі та висловив співчуття через вбивство у зоні ООС військового медика. Про це він сказав під час брифінгу, відео якого оприлюднило посольство США у Києві, передає УНН.

"Друге питання, пов'язане з Росією: від імені Сполучених Штатів хотів би висловити глибоке засмучення у зв'язку з повідомленням про вбивство українського військового медика. Ми разом з народом Українизасуджуємо жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі, і віддаємо шану загиблим та пораненим українцям, які борються за свою демократію", – заявив Помпео.

Раніше ЄС відреагував на вбивство медика на Донбасі.

Нагадаємо, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі н. п. Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойове травмування.

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