США засудили вбивство українського медика на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Державний секретар Майк Помпео засудив російську агресію на Донбасі та висловив співчуття через вбивство у зоні ООС військового медика. Про це він сказав під час брифінгу, відео якого оприлюднило посольство США у Києві, передає УНН.
"Друге питання, пов'язане з Росією: від імені Сполучених Штатів хотів би висловити глибоке засмучення у зв'язку з повідомленням про вбивство українського військового медика. Ми разом з народом Українизасуджуємо жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі, і віддаємо шану загиблим та пораненим українцям, які борються за свою демократію", – заявив Помпео.
Раніше ЄС відреагував на вбивство медика на Донбасі.
Нагадаємо, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі н. п. Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойове травмування.