США ввели санкції проти компаній, пов'язаних з "кухарем Путіна"

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Сполучені Штати ввели в середу санкції проти трьох фізичних і п’яти юридичних осіб, які пов’язані з російським підприємцем Євгеном Пригожиним. Про це йдеться в поширеній заяві американського Мінфіну, зазначає УНН.

“Сьогодні (в середу) Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) вжиkj додаткових заходів в рамках зусиль, спрямованих на введення санкцій відносно фінансиста Євгенія Пригожина, ввівши обмеження щодо організацій, розташованих в Судані, Гонконгу і Таїланді, які дозволили йому ухилятися від американських санкцій. Компанії, що потрапили під санкції безпосередньо підтримували глобальні операції Пригожина і намагалися придушити і дискредитувати протестувальників, які прагнуть до демократичних реформ в Судані”, — стверджують в міністерстві.

До чорного списку потрапили громадяни Росії Ігор Лавренків, Андрій Мандель і Михайло Потепкін, російська компанія “М Інвест”, суданська Meroe Gold Co., а також три компанії з Гонконгу і Таїланду.

“Євген Пригожин і його мережа експлуатують природні ресурси Судану в цілях особистого збагачення і поширюють згубний вплив по всьому світу”, — стверджував у зв’язку з введенням рестрикцій міністр фінансів Стівен Мнучін.

В окремій письмовій заяві держсекретаря Майкла Помпео зазначалося, що США “вжили заходів щодо подальшого обмеження дестабілізуючої глобальної активності Євгена Пригожина”. За його версією, рестрикції торкнулися “очевидного прикриття приватної військової компанії Вагнера в Судані (компанії) „М Інвест“, її дочірнього підприємства Meroe Gold, а також їх керівників Андрія Мандела і Михайла Потепкіна”. “Зловмисна діяльність Пригожина у всьому світі добре документована”, зазначає шеф американської дипломатії. Він пише, що російський бізнесмен “спирається на мережу підставних компаній і посередників”, включаючи три компанії з Гонконгу і Таїланду, як потрапили в середу в чорний список, а також Лавренкова, який, за версією Вашингтона, керував ними. “У період з 2018 по 2019 рік ці компанії сприяли здійсненню більш 100 транзакцій на суму понад 7,5 млн доларів, які були спрямовані в інтересах Пригожина”, — повідомляє Помпео.

Довідка: включення в чорний список означає заморожування активів у США і заборону для американських громадян або компаній вести бізнес з його фігурантами.

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