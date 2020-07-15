США ввели санкции, против компаний связанных с "поваром Путина"

“Сегодня (в среду) Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) приняло дополнительные меры в рамках усилий, направленных на введение санкций в отношении финансиста Евгения Пригожина, введя ограничения в отношении организаций, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде, которые позволили ему уклоняться от американских санкций. Попавшие под санкции напрямую поддерживали глобальные операции Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане”, — утверждают в министерстве.

В черный список попали граждане России Игорь Лавренков, Андрей Мандель и Михаил Потепкин, российская компания “М Инвест”, суданская Meroe Gold Co., а также три компании из Гонконга и Таиланда.

“Евгений Пригожин и его сеть эксплуатируют природные ресурсы Судана в целях личного обогащения и распространяют пагубное влияние по всему миру”, — утверждал в связи с введением рестрикций министр финансов Стивен Мнучин.

В отдельном письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео отмечалось, что США “приняли меры по дальнейшему ограничению дестабилизирующей глобальной активности Евгения Пригожина”. По его версии, рестрикции коснулись “очевидного прикрытия частной военной компании Вагнера в Судане (компании) „М Инвест“, ее дочернего предприятия Meroe Gold, а также их руководителей Андрея Манделя и Михаила Потепкина”. “Злонамеренная деятельность Пригожина во всем мире хорошо документирована”, отмечает шеф американской дипломатии. Он пишет, что российский бизнесмен “опирается на сеть подставных компаний и посредников”, включая попавшие в среду в черный список три компании из Гонконга и Таиланда, а также Лавренкова, который, по версии Вашингтона, руководил ими. “В период с 2018 по 2019 год эти компании содействовали осуществлению более 100 транзакций на сумму свыше 7,5 млн долларов, которые были направлены в интересах Пригожина”, — сообщает Помпео.

Справка: включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.