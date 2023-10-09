США відправляють більше винищувачів на Близький Схід у рамках плану зміцнення позиції - CNN

Деталі

Цей крок включатиме відправку винищувачів F-35 і F-15, двох найпотужніших літаків повітря-повітря і повітря-земля у ВПС. Хоча точна кількість літаків невідома, чиновник сказав, що, ймовірно, до регіону прибуде близько 20-25 винищувачів.

Метою розгортання додаткових винищувачів є стримування будь-якої іранської агресії або розширення бойових дій за межі кордонів Ізраїлю, сказав чиновник.

Раніше в неділю міністр оборони Ллойд Остін оголосив, що США «збільшать» свої ескадрильї винищувачів на Близькому Сході під керівництвом Центрального командування США. Крім F-35 і F-15, Остін також сказав, що ескадрильї F-16 і A-10 в регіоні будуть посилені.

Доповнення

Винищувачі F-35 були відправлені в регіон у середині липня у відповідь на іранську агресію в Ормузькій протоці, критично важливому водному шляху на Близькому Сході. Реактивні літаки завершили розгортання всього кілька днів тому, але більше літаків п’ятого покоління відправляться в регіон через ескалацію між Ізраїлем і Газою та побоювання, що це може перерости в регіональний конфлікт.

Наприкінці березня США розгорнули в регіоні штурмовики А-10 після посилення агресії Ірану проти американських сил у Сирії. Потім A-10 були переведені на моніторинг Ормузької протоки після серії спроб захоплення з боку іранських морських сил.

Нагадаємо

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон пізніше сьогодні зробить заяву про те, яку підтримку він надасть Ізраїлю.