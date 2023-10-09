США отправляют больше истребителей на Ближний Восток в рамках плана укрепления позиции - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. США размещают больше истребителей на Ближнем Востоке в рамках плана по укреплению позиции американских войск в регионе. Об этом сообщил CNN американский чиновник, знакомый с этим планом, пишет УНН.
Детали
Этот шаг будет включать отправку истребителей F-35 и F-15, двух самых мощных самолетов воздух-воздух и воздух-земля в ВВС. Хотя точное количество самолетов неизвестно, чиновник сказал, что, вероятно, в регион прибудет около 20-25 истребителей.
По словам чиновника, целью развертывания дополнительных истребителей является сдерживание любой иранской агрессии или расширение боевых действий за пределы границ Израиля.
Ранее в воскресенье министр обороны Ллойд Остин объявил, что США «увеличат» свои истребительные эскадрильи на Ближнем Востоке под руководством Центрального командования США. Помимо F-35 и F-15, Остин также сказал, что эскадрильи F-16 и A-10 в регионе будут усилены.
Дополнение
Истребители F-35 были отправлены в регион в середине июля в ответ на иранскую агрессию в Ормузском проливе, критически важном водном пути на Ближнем Востоке. Самолеты завершили развертывание всего несколько дней назад, но больше самолетов пятого поколения отправятся в регион из-за эскалации между Израилем и Газой и опасений, что это может перерасти в региональный конфликт.
В конце марта США развернули в регионе штурмовики А-10 после усиления агрессии Ирана против американских сил в Сирии. Затем A-10 были переведены для наблюдения за Ормузским проливом после серии попыток захвата иранскими военно-морскими силами.
Напомним
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон позже сегодня сделает заявление о том, какую поддержку он окажет Израилю.