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США отправляют больше истребителей на Ближний Восток в рамках плана укрепления позиции - CNN

США отправляют больше истребителей на Ближний Восток в рамках плана укрепления позиции - CNN

Киев • УНН

 • 514083 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. США размещают больше истребителей на Ближнем Востоке в рамках плана по укреплению позиции американских войск в регионе. Об этом сообщил CNN американский чиновник, знакомый с этим планом, пишет УНН.

Детали 

Этот шаг будет включать отправку истребителей F-35 и F-15, двух самых мощных самолетов воздух-воздух и воздух-земля в ВВС. Хотя точное количество самолетов неизвестно, чиновник сказал, что, вероятно, в регион прибудет около 20-25 истребителей.

По словам чиновника, целью развертывания дополнительных истребителей является сдерживание любой иранской агрессии или расширение боевых действий за пределы границ Израиля.

Ранее в воскресенье министр обороны Ллойд Остин объявил, что США «увеличат» свои истребительные эскадрильи на Ближнем Востоке под руководством Центрального командования США. Помимо F-35 и F-15, Остин также сказал, что эскадрильи F-16 и A-10 в регионе будут усилены.

Дополнение

Истребители F-35 были отправлены в регион в середине июля в ответ на иранскую агрессию в Ормузском проливе, критически важном водном пути на Ближнем Востоке. Самолеты завершили развертывание всего несколько дней назад, но больше самолетов пятого поколения отправятся в регион из-за эскалации между Израилем и Газой и опасений, что это может перерасти в региональный конфликт.

В конце марта США развернули в регионе штурмовики А-10 после усиления агрессии Ирана против американских сил в Сирии. Затем A-10 были переведены для наблюдения за Ормузским проливом после серии попыток захвата иранскими военно-морскими силами.

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон позже сегодня сделает заявление о том, какую поддержку он окажет Израилю.

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