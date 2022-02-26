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США виділить додатково 350 млн дол військової допомоги Україні

США виділить додатково 350 млн дол військової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 88496 перегляди

Київ. 26 Лютого. УНН.Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що доручив виділити Україні додатково 350 млн дол для підтримки країни через вторгнення Росії. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter, передаєУНН.

Цитата

"Сьогодні я дозволив Міністерству оборони надати додатково 350 мільйонів доларів США у вигляді негайної військової допомоги Україні, щоб допомогти захистити себе від неспровокованої і невиправданої війни Росії", - написав Блінкен.

Президент США Джо Байден підписав документ, згідно з яким США надасть Україні 600 млн дол допомоги. З них 350 млн дол - на військові потреби.

Доповнення

Україназапросилаекстрену фінансову допомогу у Міжнародного валютного фонду.

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