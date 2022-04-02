США скасували випробування МБР через ядерну напруженість у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Збройні сили США скасували випробування своєї міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яка спочатку мала на меті лише відкласти спробу знизити ядерну напругу з росією під час війни в Україні, повідомили Reuters. Про це інформує УНН.
Деталі
Пентагон вперше оголосив про затримку випробування 2 березня після того, як росія заявила, що приводить свої ядерні сили у стан підвищеної готовності. У той час Вашингтон заявив, що як Сполученим Штатм, так і росії важливо "зважати на ризик прорахунків і вживати заходів для зменшення цих ризиків".
Але США публічно заявили про намір лише "трошки" відкласти тест, а не скасувати.
Прес-секретар ВПС Енн Стефанек заявила, що рішення скасувати випробування ракети LGM-30G Minuteman III було викликано тими ж причинами, що й тоді, коли воно було вперше відкладено. Наступний тест Minuteman III планується провести пізніше цього року.
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"ВПС впевнені у готовності стратегічних сил Сполучених Штатів", - сказав Стефанек.
Ядерний Minuteman III є ключовою частиною стратегічного арсеналу американських військових, має дальність дії понад 10 ти км і може рухатися зі швидкістю приблизно 24 000 км/год.
Ракети розсіюються в загартованих підземних силосах, якими керують пускові екіпажі.
У лютому президент росії володимир путін заявив, що ядерні сили його країни повинні бути приведені в стан підвищеної бойової готовності, викликаючи побоювання, що вторгнення росії в Україну може призвести до ядерної війни.
Але американські чиновники заявили, що поки не бачать причин для зміни рівня ядерної готовності Вашингтона.
Додамо
Росія та Сполучені Штати мають найбільший арсенал ядерних боєголовок після холодної війни, яка розділила світ протягом більшої частини 20-го століття, у протистоянні ніж Західом і СРСР з його союзників.