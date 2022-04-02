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США отменили испытания МБР из-за ядерной напряженности в России

Киев • УНН

 • 126743 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Вооруженные силы США отменили испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая изначально имела целью лишь отложить попытку снизить ядерную напряжение с россией во время войны в Украине, сообщили Reuters. Об этом информирует УНН.

США отменили испытания МБР из-за ядерной напряженности в России

Детали

Пентагон впервые объявил о задержке испытания 2 марта после того, как россия заявила, что приводит свои ядерные силы в состояние повышенной готовности. В то время Вашингтон заявил, что как Соединенным Штаты, так и россии важно "учитывать риск просчетов и принимать меры для уменьшения этих рисков".

Но США публично заявили о намерении лишь "немножко" отложить тест, а не отменить.

Пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек заявила, что решение отменить испытания ракеты LGM-30G Minuteman III было вызвано теми же причинами, что и тогда, когда оно было впервые отложено. Следующий тест Minuteman III планируется провести в конце этого года.

Цитата

"ВВС уверены в готовности стратегических сил Соединенных Штатов", - сказал Стефанек.

Ядерный Minuteman III является ключевой частью стратегического арсенала американских военных, имеет дальность действия более 10 ти км и может двигаться со скоростью примерно 24 000 км/час.

Ракеты рассеиваются в закаленных подземных силосах, которыми управляют пусковые экипажи.

В феврале президент россии владимир путин заявил, что ядерные силы страны должны быть приведены в состояние повышенной боевой готовности, вызывая опасения, что вторжение россии в Украину может привести к ядерной войне.

Но американские чиновники заявили, что пока не видят причин для изменения уровня ядерной готовности Вашингтона.

Добавим

Россия и Соединенные Штаты имеют самый большой арсенал ядерных боеголовок после холодной войны, которая разделила мир на протяжении большей части 20-го века, в противостоянии чем Западом и СССР с его союзников.

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