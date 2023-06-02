США скасували мита на українську сталь ще на рік

Деталі

"США звільнили українську сталь від 25% мита ще на один рік", - відповідну прокламацію, як вказує міністерство, видав президент США Джозеф Байден за поданням міністра торгівлі США Джини Раймондо.

Окрім того, президент США підтримав ініціативу Джини Раймондо і звільнив від мит також сталь з Європейського Союзу, яка виготовлена з української сировини.

"Значний збій у виробництві сталі в Україні зменшив загальний обсяг виробництва сталі в Україні. Водночас сталеливарна промисловість була історично важливою для України, і як Сполучені Штати, так і Україна зацікавлені у збереженні цієї галузі як економічної рятувальної ланки, поки країна відновлюється", - ідеться у прокламації президента США.

Не лише США

Як повідомляється, Україна також працює з ЄС над інтеграцією ринків сталі. Автономні торгові заходи ЄС, продовжені на рік 25 травня, передбачають звільнення української сталі від сплати антидемпінгових та захисних мит. Окрім того, в межах промислового діалогу Україна-ЄС започатковано окремий діалог щодо сталі, який включає виробників сталі.

Коментар міністра

"Впродовж цього року ми пояснювали партнерам, що головний спосіб відновити українську металургію – це інтегрувати її у виробничі ланцюги в ЄС і США. Прокламація президента США – один з найбільш практичних способів посилити таку інтеграцію", - прокоментувала перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Доповнення

США встановили річний безмитний режим для української сталі 9 травня 2022 року.

Виробництво сталі в Україні, за даними Мінекономіки, в першому кварталі 2023 року було на 66,22% меншим, ніж у першому кварталі 2022 року – 1,23 млн тонн проти 3,6 млн тонн відповідно.