США отменили пошлины на украинскую сталь еще на год

Детали

"США освободили украинскую сталь от 25% пошлины еще на один год", - соответствующую прокламацию, как указывает министерство, издал президент США Джозеф Байден по представлению министра торговли США Джины Раймондо.

Кроме того, президент США поддержал инициативу Джины Раймондо и освободил от пошлин также сталь из Европейского Союза, изготовленную из украинского сырья.

"Значительный сбой в производстве стали в Украине уменьшил общий объем производства стали в Украине. В то же время сталелитейная промышленность была исторически важной для Украины, и как Соединенные Штаты, так и Украина заинтересованы в сохранении этой отрасли как экономического спасательного звена, пока страна восстанавливается", - говорится в прокламации президента США.

Не только США

Как сообщается, Украина также работает с ЕС над интеграцией рынков стали. Автономные торговые меры ЕС, продленные на год 25 мая, предусматривают освобождение украинской стали от уплаты антидемпинговых и защитных пошлин. Кроме того, в рамках промышленного диалога Украина-ЕС начат отдельный диалог по стали, который включает производителей стали.

Комментарий министра

"В течение этого года мы объясняли партнерам, что главный способ восстановить украинскую металлургию – это интегрировать ее в производственные цепочки в ЕС и США. Прокламация президента США – один из наиболее практичных способов усилить такую интеграцию", - прокомментировала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Дополнение

США установили годовой беспошлинный режим для украинской стали 9 мая 2022 года.

Производство стали в Украине, по данным Минэкономики, в первом квартале 2023 года было на 66,22% меньше, чем в первом квартале 2022 года – 1,23 млн тонн против 3,6 млн тонн соответственно.