США розпочнуть навчання українських військових на танках Abrams у травні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки в травні почнуть навчання українських військових на танках Abrams, заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі у форматі “Рамштайн”, передає УНН.
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Повідомляють, що в середині травня американські танки будуть відправлені до Німеччини. Там же пройдуть навчання близько 250 українських військових.
Крім танків, наданих США, Україна також отримає німецькі танки Leopard 2 і британські Challenger.
Доповнення
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що на полях засідання у форматі "Рамштайн" у п'ятницю відбулася зустріч учасників "танкової коаліції", підписано лист про наміри щодо створення в Польщі центру технічного обслуговування танків Leopard 2.
Зустріч Контактної групи з питань оборони України, відома як "Рамштайн", проходить на однойменній авіабазі в Німеччині 21 квітня.
Глава Пентагону зазначив, що зустріч Контактної групи з питань оборони України буде зосереджена на трьох питаннях: протиповітряна оборона (ППО), боєприпаси і засоби підтримки.