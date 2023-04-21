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США розпочнуть навчання українських військових на танках Abrams у травні

США розпочнуть навчання українських військових на танках Abrams у травні

Київ • УНН

 • 418842 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки в травні почнуть навчання українських військових на танках Abrams, заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі у форматі “Рамштайн”, передає УНН.

Деталі

Повідомляють, що в середині травня американські танки будуть відправлені до Німеччини. Там же пройдуть навчання близько 250 українських військових.

Крім танків, наданих США, Україна також отримає німецькі танки Leopard 2 і британські Challenger.

Доповнення

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що на полях засідання у форматі "Рамштайн" у п'ятницю відбулася зустріч учасників "танкової коаліції", підписано лист про наміри щодо створення в Польщі центру технічного обслуговування танків Leopard 2.

Зустріч Контактної групи з питань оборони України, відома як "Рамштайн", проходить на однойменній авіабазі в Німеччині 21 квітня.

Глава Пентагону зазначив, що зустріч Контактної групи з питань оборони України буде зосереджена на трьох питаннях: протиповітряна оборона (ППО), боєприпаси і засоби підтримки.

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