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США можуть використати свій стратегічний нафтовий резерв

США можуть використати свій стратегічний нафтовий резерв

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. США вивчають можливість залучення свого стратегічного нафтового резерву в разі, якщо очікуване збільшення виробництва нафти в світі не призведе до відчутного зниження цін на чорне золото. Про це повідомила газета The Wall Street Journal, передає УНН.

За її даними, адміністрація президента Дональда Трампа, закликаючи інші країни наростити обсяги виробленої ними нафти, одночасно вивчає, чи варто почати продавати цю сировину зі своїх стратегічних запасів. Можливість залучення нафтових резервів розглядає також і ряд західних союзників США, пише газета.

Зазначена можливість вивчається в руслі більш широкого обговорення з приводу того, як не допустити в подальшому серйозних перебоїв поставок і гарантувати, що пропозиція на нафтовому ринку повністю задовольнятиме попит, повідомляє видання. Як воно зазначає, деякі радники Трампа виступають категорично проти використання стратегічного резерву. На такий крок адміністрація США, швидше за все, може піти лише в крайньому випадку, додає газета.

Американський стратегічний нафтовий запас створений за рішенням Конгресу США в 1975 році після світової енергетичної кризи на випадок нових НП. В даний час в чотирьох сховищах в соляних пластах в штатах Техас і Луїзіана міститься, за даними газети, близько 660 млн барелів нафти. Загальна ж ємність сховищ становить 727 млн барелів. Американський нафтовий резерв — найбільший в світі за рахунок коштів уряду.

Як повідомляв УНН, Іран скоротив видобуток нафти на тлі санкцій США.

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