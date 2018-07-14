США могут использовать свой стратегический нефтяной резерв

По ее данным, администрация президента Дональда Трампа, призывая другие страны нарастить объемы производимой ими нефти, одновременно изучает, стоит ли начать продавать данное сырье из своих стратегических запасов. Возможность задействования нефтяных резервов рассматривает также и ряд западных союзников США, пишет газета.

Указанная возможность изучается в русле более широкого обсуждения по поводу того, как не допустить в дальнейшем серьезных перебоев поставок и гарантировать, что предложение на нефтяном рынке полностью будет удовлетворять спрос, сообщает издание. Как оно отмечает, некоторые советники Трампа выступают категорически против использования стратегического резерва. На такой шаг администрация США, скорее всего, может пойти лишь в крайнем случае, добавляет газета.

Американский стратегический нефтяной запас создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится, по данным газеты, около 660 млн баррелей нефти. Общая же емкость хранилищ составляет 727 млн баррелей. Американский нефтяной резерв — крупнейший в мире из принадлежащих правительству.

Как сообщал УНН, Иран сократил добычу нефти на фоне санкций США.