США і Японія домовилися спільно протистояти загрозі з боку КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп та прем'єр Японії Сіндзо Абе домовилися спільно протистояти загрозі з боку КНДР, передає УНН з посиланням на Reuters.
Трамп заявив, що "епоха стратегічного терпіння" у відносинах з КНДР закінчилася, і що дві країни працювали над протидією "небезпечним агресіям" північнокорейського режиму.
Сіндзо Абе у свою чергу заявив, що Японія підтримала позицію Трампа про те, що "всі варіанти" лежать на столі, коли справа стосується Північної Кореї.
Нагадаємо, Трамп заявив про готовність зустрітися з лідером КНДР.