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США і Японія домовилися спільно протистояти загрозі з боку КНДР

США і Японія домовилися спільно протистояти загрозі з боку КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп та прем'єр Японії Сіндзо Абе домовилися спільно протистояти загрозі з боку КНДР, передає УНН з посиланням на Reuters.

Трамп заявив, що "епоха стратегічного терпіння" у відносинах з КНДР закінчилася, і що дві країни працювали над протидією "небезпечним агресіям" північнокорейського режиму.

Сіндзо Абе у свою чергу заявив, що Японія підтримала позицію Трампа про те, що "всі варіанти" лежать на столі, коли справа стосується Північної Кореї.

Нагадаємо, Трамп заявив про готовність зустрітися з лідером КНДР.

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