США і Японія домовилися спільно протистояти загрозі з боку КНДР

Трамп заявив, що "епоха стратегічного терпіння" у відносинах з КНДР закінчилася, і що дві країни працювали над протидією "небезпечним агресіям" північнокорейського режиму.

Сіндзо Абе у свою чергу заявив, що Японія підтримала позицію Трампа про те, що "всі варіанти" лежать на столі, коли справа стосується Північної Кореї.

Нагадаємо, Трамп заявив про готовність зустрітися з лідером КНДР.