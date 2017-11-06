США и Япония договорились совместно противостоять угрозе со стороны КНДР

Трамп заявил, что "эпоха стратегического терпения" в отношениях с КНДР закончилась, и две страны работали над противодействием "опасным агрессиям" северокорейского режима.

Синдзо Абэ в свою очередь заявил, что Япония поддержала позицию Трампа о том, что "все варианты" лежат на столе, когда дело касается Северной Кореи.

Напомним, Трамп заявил о готовности встретиться с лидером КНДР.