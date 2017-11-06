США и Япония договорились совместно противостоять угрозе со стороны КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп и премьер Японии Синдзо Абэ договорились совместно противостоять угрозе со стороны КНДР, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Трамп заявил, что "эпоха стратегического терпения" в отношениях с КНДР закончилась, и две страны работали над противодействием "опасным агрессиям" северокорейского режима.
Синдзо Абэ в свою очередь заявил, что Япония поддержала позицию Трампа о том, что "все варианты" лежат на столе, когда дело касается Северной Кореи.
Напомним, Трамп заявил о готовности встретиться с лидером КНДР.