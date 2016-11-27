США і Куба має хороші можливості для нормалізації відносин після смерті Ф.Кастро
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У США і Куба має хороші можливості для нормалізації відносин, говорять американські експерти, коментуючи смерть лідера кубинської революції Фіделя Кастро, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Я вважаю, що є можливість продовження політики стабілізації, в повній мірі — нормалізації відносин. Крім того, стратегічно важливе відкриття Острова свободи може надати можливість для більшої відкритості і економічного зростання для всіх кубинців всередині країни і регіону в цілому,” — вважає віце-президент вашингтонського політологічного Євразія-центру Ерл Расмуссен.
Він додав, що при всій неоднозначності фігури кубинського лідера він дбав про свій народ.
“Кастро буде не вистачати багатьом, але його відхід може відкрити нові можливості для кубинського народу,” — резюмував він.
“Відхід Ф.Кастро видаляє з політичної сцени того, хто був нехай і символічною, але перешкодою, через якого багато американських лідерів не хотіли чути про зближення (з Кубою). Ця група включає в себе кілька американських конгресменів кубинського походження, які представляють собою найбільш грізну перешкоду на шляху зняття ембарго,” — говорить науковий співробітник інституту Бейкера Марк Джонс.
Нагадаємо, 26 листопада стало відомо про смерть Фіделя Кастро, який помер у віці 90 років.
Як повідомляв УНН, тіло Ф.Кастро кремують.