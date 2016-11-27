США и Куба имеет хорошие возможности для нормализации отношений после смерти Ф.Кастро
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В США и Куба имеет хорошие возможности для нормализации отношений, говорят американские эксперты, комментируя смерть лидера кубинской революции Фиделя Кастро, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Я считаю, что есть возможность продолжения политики стабилизации, в полной мере - нормализации отношений. Кроме того, стратегически важное открытие Острова свободы может предоставить возможность для большей открытости и экономического роста для всех кубинцев внутри страны и региона в целом", - считает вице-президент вашингтонского политологического Евразия-центра Эрл Расмуссен.
Он добавил, что при всей неоднозначности фигуры кубинского лидера он заботился о своем народе.
"Кастро будет не хватать многим, но его уход может открыть новые возможности для кубинского народа", - резюмировал он.
"Уход Ф.Кастро удаляет с политической сцены того, кто был пусть и символической, но препятствием, через которого многие американские лидеров не хотели слышать о сближении (с Кубой). Эта группа включает в себя несколько американских конгрессменов кубинского происхождения, которые представляют собой наиболее грозную преграду на пути снятия эмбарго", - говорит научный сотрудник института Бейкера Марк Джонс.
Напомним, 26 ноября стало известно о смерти Фиделя Кастро, который умер в возрасте 90 лет.
Как сообщал УНН, тело Ф.Кастро кремируют.