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Спроба перевести господарську суперечку “Старк Шиппінг” з данської Norden у міжнародний скандал завдасть репутаційної шкоди Україні

Спроба перевести господарську суперечку “Старк Шиппінг” з данської Norden у міжнародний скандал завдасть репутаційної шкоди Україні

Київ • УНН

 • 16613 перегляди

Київ. 15 Лютого. УНН.У компанії "Старк Шиппінг" виклали свою точку зору щодо судового розгляду з данською судноплавною компанією Norden, повідомляєУНН.

деталі

Минулого тижня була поширена інформація, суть якої зводилася до думки, що провідний данський судновласник Norden пред'явив звинувачення в систематичному шахрайстві, а також позов на суму понад 2,5 млн грн найбільшому українському морському агенту "Старк Шиппінг".

У "Старк Шиппінг" зазначили, що господарські спори через недосконалість законодавства та недобросовісність учасників ринку морських послуг трапляються часто. І господарська суперечка між "Старк Шиппінг" і Norden — швидше буденність, ніж політична сенсація.

Проте, конкуренти найбільшого українського морського агента спробували представити господарську суперечку не інакше як міжнародний скандал. Цим вони спробували завдати репутаційної шкоди не тільки компанії "Старк Шиппінг", але і всієї морської галузі України, виставляючи вітчизняні компанії в ролі системних шахраїв.

Керівництво " Старк Шиппінг "внесло ясність в даний розгляд: "рішення КС не призведе до виплат з боку" Старк Шиппінг", оскільки виплату компанії Norden здійснили ще 10 серпня 2021 року, на підставі рішення Апеляційного суду. Однак даний факт чомусь не викликав такої бурхливої реакції. Більш того, виплата нами позову говорить про нашу системності і стійкості, і відсутності будь-якого наміру — так як шахраї не платять.

Суд не дійшов висновку, що рахунки, надані Norden, є підробленими. Питання про те, хто виготовив рахунки із завищеною вартістю послуг, суд не розглядав. Суд просто вказав, що, незалежно від причини, по якій вартість буксирних послуг в дисбурсментах перевищує вартість цих же послуг в оригіналах рахунків"Старк Шиппінг" повинен повернути переплату. Наявність або відсутність вини "Старк Шиппінг" в тому, що було причиною різниці, для суду значення не мало і не було предметом розгляду. А, як ми повідомляли раніше в наших прес-релізах, - всі рахунки для перевиставлення судновласникам ми отримували від компанії "Укрфлот-сервіс".

При цьому, Norden не стверджував у суді про підробку рахунків компанією "Старк Шиппінг", залишаючи дане питання на результати розгляду кримінального провадження № 12020000000000679 від15.07.2020р. Необхідно врахувати, що постановою від28.12.2021кримінальне провадження № 12020000000000679 закрито за відсутністю складу злочину.

У компанії "Старк Шиппінг" зазначили, що таким чином, рішення апеляційної інстанції ніяким чином не підтверджує шахрайство з їхнього боку.

"Ми виставили клієнту ті рахунки, які отримали від буксирного оператора, і які відповідали узгодженому тарифу, і, більш того, не викликали ніяких питань у судновласника протягом двох років роботи", — заявили в компанії.

У "Старк Шиппінг" пояснили що жоден судновласник не буде оплачувати послуги із завищеною вартістю, які визначаються шляхом порівняння з вартістю послуг інших суднових агентів. "Крім того, компанія Norden з моменту появи приватних буксирних компаній могла оплачувати їх послуги безпосередньо, якщо вважала, що Умови можуть бути краще, але чомусь не робила цього. Також компанія Norden під час кожного суднозаходу використовувала місцевого суднового агента як ексклюзивного представника з "центральним офісом" (а за фактом — реєстрацією однойменної компанії) на Маршаллових островах для захисту її інтересів, перевірки та оплати всіх рахунків. Цей представник протягом двох років не тільки безпосередньо спілкувався з Укрфлот-сервісом, перевіряв всі рахунки, але, будучи, по суті, нашим колегою прекрасно володів ситуацією по буксирних тарифах і не допустив би переплати.

Більше того, розуміючи, що ціна завищена, він міг би замовити і оплатити буксири безпосередньо.

Думаю, морське співтовариство може зробити допущення, що з сумою, зазначеною в рахунках, все було в порядку, до моменту, коли наші так звані колеги, увійшовши в змову з представниками Укрфлот-сервісу, переслідуючи особисті мотиви, не вирішили "перевернути" агентський ринок і цілком могли прийняти цинічне рішення — залучити іноземного судновласника в описані вище події. За дивним збігом обставин, рідний брат власника цієї україно-маршаллової агентської компанії працює на компанію Norden. Укрфлот-сервіс навмисно створив особливості документообігу-зробив потрібну заяву"брати" забезпечили канал зв'язку і потрібну подачу інформації в Norden, а далі — справа техніки: стурбоване співтовариство, що складається з охоронців моралі в галузі, організували як кримінальну справу, так і інформаційні атаки. Ми інформували Norden і просили звернути увагу на такий взаємозв'язок людей і подій, але наше звернення залишилося без відповіді.

Що стосується колишнього директора компанії пана Андрія царенка, то він добровільно повернувся в Україну для участі в слідчих діях і судовому процесі, а суть пред'явлених йому звинувачень звелася до службової недбалості, на думку суду, у відсутності належного контролю за підприємством, а, на нашу думку, — у виборі недобросовісного контрагента компанії "Укрфлот-сервіс", який, зловживши довірою під час співпраці, готував грунт для нанесення удару. Андрій склав з себе повноваження директора" Старк Шиппінг" в грудні 2020 року, і з тих пір не має відношення до компанії і фокусується на інших проектах", — йдеться в прес-релізі компанії.

За словами власника "Старк Шиппінг" Костянтина Ромашко, йому прекрасно відомі замовники проплаченої дезінформації, які протягом багатьох років намагаються нечесно "конкурувати". Костянтин Ромашко впевнений, що їхнім діям буде дана правильна правова оцінка, адже втягування в господарську суперечку не просто широкому загалу, але дипломатичних кіл різних країн нічого доброго для морської галузі України не дасть. Саме з цієї причини банальний господарський спір і весь замовний галас навколо нього повинні стати об'єктом пильної уваги правоохоронних органів. Керівництво "Старк Шиппінг" впевнені у своїй правоті і готові надати правоохоронцям всі документи.

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