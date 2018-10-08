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Справу щодо Розенблата і Полякова передали до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Голосіївського районного суду Києва обвинувальний акт у “бурштиновій справі” щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова й інших осіб. Про це повідомили УНН у САП.

“Відправили обвинувальний акт у п’ятницю до Голосіївського районного суду Києва (щодо фігурантів „бурштинової справи“, зокрема народних депутатів Розенблата і Полякова — ред.)”, — розповіли у САП.

При цьому, уточнили у прокуратурі, усі підозрювані демонстративно відмовилися отримувати обвинувальний акт.

“Всі ці відмови зафіксовані, в тому числі відеокамерами. Закон не дозволяє змусити когось прийняти не тільки обвинувальний акт, а й будь-які процесуальні документи у кримінальному провадженні. Тому всі заходи були вжиті для того, щоб підозрювані отримали цей обвинувальний акт”, — наголосили у САП.

Нагадаємо, у п’ятницю, 5 жовтня, народні депутати Борислав Розенблат та Максим Поляков повідомили УНН, що їм ще не вручили обвинувальний акт у “бурштиновій справі”.

У лютому 2018 року НАБУ завершило слідство “бурштинової справи”, де фігурують Розенблат і Поляков і надали їм матеріали для ознайомлення.

19 червня 2017 року детективи НАБУ та САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.

За даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців — Максима Полякова та Борислава Розенблата.
Зазначимо, що 20 вересня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними дії НАБУ під час оперативно-розшукових заходів щодо Розенблата.

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