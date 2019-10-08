Справа суддів Голосіївського райсуду: за неявку захисника заплатять судді ВАКС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Заяву суддів Вищого антикорупційного суду на захисника щодо його неявки на судове засідання про обвинувачення колишніх суддів Голосіївського райсуду столиці без поважних причин розглянуть, якщо вони заплатити понад 2 тисячі гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС у Facebook.
Як нагадують в пресслужбі, у Вищому антикорупційному суді 23 вересня 2019 року відбулось перше судове засідання по обвинуваченню судді Голосіївського районного суду Києва в отриманні неправомірної вигоди.
“У визначений час до суду не з’явився захисник одного з обвинувачених. Він повідомив суд, що бере участь у засіданні вченої ради. Через це суд відклав розгляд справи, визнавши наведені захисником причини неявки не поважними”, — йдеться в повідомленні.
Також, одночасно, на виконання положень статті 324 Кримінального процесуального кодексу України та Закону України “Про адвокатуру”, колегія суддів, що здійснює розгляд справи, звернулася до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області з відповідною заявою. У ній колегія наголосила на дисциплінарній відповідальності адвоката, який не прибув у судове засідання без поважних на те причин.
“В суботу, 5 жовтня 2019 року до суду надійшов лист за підписом голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області. За ним, заяву колегії суддів Вищого антикорупційного суду було повернуто без розгляду”, — зазначається в повідомленні.
Але, на переконання голови дисциплінарного органу, звертаючись із заявою до Комісії, судді Вищого антикорупційного суду діяли не у рамках наданих їм процесуальних повноважень. Через це їх заява може бути розглянута лише за умови сплати суддями 2007 грн, які будуть спрямовані на організаційно-технічне забезпечення її розгляду.
“Попри це, судді Вищого антикорупційного суду і надалі будуть вживати всіх передбачених процесуальним законодавством заходів, аби забезпечити явку учасників кримінального провадження для виконання завдань кримінального провадження”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ВАКС 29 жовтня розпочне розглядати справу суддів Голосіївського райсуду.