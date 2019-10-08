Справа суддів Голосіївського райсуду: за неявку захисника заплатять судді ВАКС

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 4602 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 17765 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 33639 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 77990 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 59310 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 56547 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 273674 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 173074 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 141043 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141861 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.7м/с
37%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 49297 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 66688 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 61908 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 17090 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 32539 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 77994 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 273677 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 217316 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 332866 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 350188 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 712 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 5344 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 4982 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 11983 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 67070 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Справа суддів Голосіївського райсуду: за неявку захисника заплатять судді ВАКС

Київ • УНН

 • 8813 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Заяву суддів Вищого антикорупційного суду на захисника щодо його неявки на судове засідання про обвинувачення колишніх суддів Голосіївського райсуду столиці без поважних причин розглянуть, якщо вони заплатити понад 2 тисячі гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС у Facebook.

Справа суддів Голосіївського райсуду: за неявку захисника заплатять судді ВАКС

Як нагадують в пресслужбі, у Вищому антикорупційному суді 23 вересня 2019 року відбулось перше судове засідання по обвинуваченню судді Голосіївського районного суду Києва в отриманні неправомірної вигоди.

“У визначений час до суду не з’явився захисник одного з обвинувачених. Він повідомив суд, що бере участь у засіданні вченої ради. Через це суд відклав розгляд справи, визнавши наведені захисником причини неявки не поважними”, — йдеться в повідомленні.

Також, одночасно, на виконання положень статті 324 Кримінального процесуального кодексу України та Закону України “Про адвокатуру”, колегія суддів, що здійснює розгляд справи, звернулася до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області з відповідною заявою. У ній колегія наголосила на дисциплінарній відповідальності адвоката, який не прибув у судове засідання без поважних на те причин.

“В суботу, 5 жовтня 2019 року до суду надійшов лист за підписом голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області. За ним, заяву колегії суддів Вищого антикорупційного суду було повернуто без розгляду”, — зазначається в повідомленні.

Але, на переконання голови дисциплінарного органу, звертаючись із заявою до Комісії, судді Вищого антикорупційного суду діяли не у рамках наданих їм процесуальних повноважень. Через це їх заява може бути розглянута лише за умови сплати суддями 2007 грн, які будуть спрямовані на організаційно-технічне забезпечення її розгляду.

“Попри це, судді Вищого антикорупційного суду і надалі будуть вживати всіх передбачених процесуальним законодавством заходів, аби забезпечити явку учасників кримінального провадження для виконання завдань кримінального провадження”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ВАКС 29 жовтня розпочне розглядати справу суддів Голосіївського райсуду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.35
Bitcoin
$82,908.70
S&P 500
$5,281.75
Tesla
$250.76
Газ TTF
$33.35
Золото
$3,240.50
Ethereum
$1,570.93