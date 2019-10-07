Антикорупційний суд 29 жовтня розпочне розглядати справу суддів Голосіївського райсуду
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Антикорупційний суд призначив до розгляду справу про обвинувачення колишніх суддів Голосіївського райсуду столиці. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
“У Вищому антикорупційному суді за участі прокурора САП відбулось підготовче судове засідання у кримінальному провадженні про обвинувачення колишніх суддів Голосіївського районного суду столиці в отриманні неправомірної вигоди”, — йдеться в повідомленні.
Так, колегія суддів Вищого антикорупційного суду відмовила в задоволенні клопотання сторони захисту про повернення обвинувального акту та вирішила призначити справу до розгляду по суті.
“Розгляд заплановано на 29 жовтня 2019 року”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, у листопаді 2018 року за клопотанням САП Вищою радою правосуддя суддю Голосіївського районного суду м. Києва було відсторонено від здійснення правосуддя. А у вересні 2019 року за скаргою детективів НАБУ вказаного суддю звільнено із займаної посади.
Нагадаємо, працівниці Соснівського районного суду міста Черкаси оголошено підозру за розголошення відомостей досудового розслідування.