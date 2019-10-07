Антикоррупционный суд 29 октября начнет рассматривать дело судей Голосеевского райсуда
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Антикоррупционный суд назначил к рассмотрению дело по обвинению бывших судей Голосеевского райсуда столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
"В Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора САП состоялось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывших судей Голосеевского районного суда столицы в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Так, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении ходатайства стороны защиты о возвращении обвинительного акта и решила назначить дело к рассмотрению по существу.
"Рассмотрение запланировано на 29 октября 2019 года", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года по ходатайству САП Высшим советом правосудия судья Голосеевского районного суда г. Киева был отстранен от правосудия. А в сентябре 2019 года по жалобе детективов НАБУ указанного судью уволено с занимаемой должности.
Напомним, работнице Сосновского районного суда города Черкассы объявлено подозрение за разглашение сведений досудебного расследования.