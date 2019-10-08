Дело судей Голосеевского райсуда: за неявку защитника заплатят судьи ВАКС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Заявление судей Высшего антикоррупционного суд на защитника по его неявки на судебное заседание по обвинению бывших судей Голосеевского райсуда столицы без уважительных причин рассмотрят, если они заплатить более 2 тысячи гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.
Как напоминают в пресс-службу, в Высшем антикоррупционном суде 23 сентября 2019 года состоялось первое судебное заседание по обвинению судьи Голосеевского районного суда Киева в получении неправомерной выгоды.
“В определенное время в суд не явился защитник одного из обвиняемых. Он сообщил суду, что принимает участие в заседании ученого совета. Поэтому суд отложил рассмотрение дела, признав приведенные защитником причины неявки не уважительными”, — говорится в сообщении.
Также, одновременно, в соответствии с положениями статьи 324 Уголовно-процессуального кодекса Украины и Закона Украины “Об адвокатуре”, коллегия судей, осуществляет рассмотрение дела, обратилась к квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области с соответствующим заявлением. В ней коллегия отметила дисциплинарную ответственность адвоката, который не прибыл в судебное заседание без уважительных на то причин.
“В субботу, 5 октября 2019 года в суд поступило письмо за подписью председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области. Согласно ему, заявление коллегии судей Высшего антикоррупционного суда было возвращено без рассмотрения”, — отмечается в сообщении.
Но, по мнению председателя дисциплинарного органа, обращаясь с заявлением в Комиссию, судьи Высшего антикоррупционного суда действовали не в рамках предоставленных им процессуальных полномочий. Поэтому их заявление может быть рассмотрено только при условии уплаты судьями 2007 грн, которые будут направлены на организационно-техническое обеспечение его рассмотрения.
“Несмотря на это, судьи Высшего антикоррупционного суда и в дальнейшем будут принимать все предусмотренные процессуальным законодательством меры, чтобы обеспечить явку участников уголовного производства для выполнения задач уголовного судопроизводства”, — говорится в сообщении.
Напомним, ВАКС 29 октября начнет рассматривать дело судей Голосеевского райсуда.