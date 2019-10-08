Дело судей Голосеевского райсуда: за неявку защитника заплатят судьи ВАКС

КИЕВ. 8 октября. УНН. Заявление судей Высшего антикоррупционного суд на защитника по его неявки на судебное заседание по обвинению бывших судей Голосеевского райсуда столицы без уважительных причин рассмотрят, если они заплатить более 2 тысячи гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.