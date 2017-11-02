"Справа рюкзаків": третьому фігуранту також обрали особисте зобов’язання
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва обрав особисте зобов’язання як запобіжний захід ще одному підозрюваному в так званій “справі рюкзаків" Володимиру Литвину у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного засобу контролю, передає кореспондент УНН.
Солом’янський районний суд Києва обрав особисте зобов’язання як запобіжний захід ще одному підозрюваному в так званій “справі рюкзаків” Володимиру Литвину у вигляді особистого зобов'язання.
Варто зазначити, що його, як і Олександра Авакова зобов'язали носити електронний браслет.
Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд Києва обрав особисте зобов’язання як запобіжний захід колишньому заступнику голови МВС Сергію Чеботарю.