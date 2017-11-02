"Справа рюкзаків": третьому фігуранту також обрали особисте зобов’язання

Солом’янський районний суд Києва обрав особисте зобов’язання як запобіжний захід ще одному підозрюваному в так званій “справі рюкзаків” Володимиру Литвину у вигляді особистого зобов'язання.

Варто зазначити, що його, як і Олександра Авакова зобов'язали носити електронний браслет.

Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд Києва обрав особисте зобов’язання як запобіжний захід колишньому заступнику голови МВС Сергію Чеботарю.