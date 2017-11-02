"Дело рюкзаков": третьему фигуранту также избрали личное обязательство

Соломенский районный суд Киева избрал личное обязательство как меру пресечения еще одному подозреваемому в так называемом “деле рюкзаков” Владимиру Литвину в виде личного обязательства.

Стоит отметить, что его, как и Александра Авакова обязали носить электронный браслет.

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева избрал личное обязательство в качестве меры пресечения бывшему заместителю главы МВД Сергею Чеботарю.