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Справа Майдану: сторона обвинувачення планує ініціювати екстрадицію Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Сторона обвинувачення у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року стосовно експрезидента України Віктора Януковича заявила, що планує ініціювати його екстрадицію, передає кореспондент УНН.

Справа Майдану: сторона обвинувачення планує ініціювати екстрадицію Януковича

Так, під час розгляду клопотання про застосування до Януковича заочного арешту, прокурор заявив, що сторона обвинувачення вимагатиме екстрадиції Януковича.

“У 575-й ст. Кримінального процесуального кодексу передбачено, що до клопотання про видачу особи в Україну, тобто про екстрадицію, а таке питання сторона обвинувачення збирається ініціювати. Обов’язково додається копія ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо видача запитується для притягнення особи до кримінальної відповідальності”, — заявив прокурор.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив засідання щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

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