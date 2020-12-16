Справа Майдану: сторона обвинувачення планує ініціювати екстрадицію Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Сторона обвинувачення у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року стосовно експрезидента України Віктора Януковича заявила, що планує ініціювати його екстрадицію, передає кореспондент УНН.
Так, під час розгляду клопотання про застосування до Януковича заочного арешту, прокурор заявив, що сторона обвинувачення вимагатиме екстрадиції Януковича.
“У 575-й ст. Кримінального процесуального кодексу передбачено, що до клопотання про видачу особи в Україну, тобто про екстрадицію, а таке питання сторона обвинувачення збирається ініціювати. Обов’язково додається копія ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо видача запитується для притягнення особи до кримінальної відповідальності”, — заявив прокурор.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив засідання щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.
Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.