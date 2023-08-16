Сполучені Штати вимагають від Ірану припинити передачу росії безпілотників - FT

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За словами джерел видання, адміністрація американського президента Джо Байдена порушила це питання з ісламським режимом під час непрямих переговорів у Катарі та Омані цього року. Іранський чиновник та інша особа, проінформована про переговори, повідомили, що Вашингтон хоче, щоб Тегеран припинив постачання росії безпілотників, а також запасних частин до них. Посадовець додав, що Іран, який офіційно заперечує, що його БпЛА використовуються в Україні, неодноразово просив кремль припинити їх розгортання у війні, але Вашингтон хоче "більш конкретних кроків".

У вівторок, 15 серпня, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США проводять стратегію стримування, тиску та дипломатії, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю, а також притягнути Тегеран до відповідальності за порушення прав людини та "надання безпілотників росії для використання у війні проти України".

"Ми чітко дали зрозуміти, що Іран повинен знизити ескалацію, щоб створити простір для майбутньої дипломатії", - сказав він.

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Як пише FT, учасники переговорів сподіваються, що непрямі переговори приведуть до того, що обидві сторони домовляться про заходи деескалації. Для Ірану це означатиме згоду не збагачувати уран вище ніж на 60%, покращення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії та зобов’язання не націлюватися на США, сказав іранський чиновник.

Він додав, що своєю чергою, Вашингтон утримається від запровадження нових санкцій у деяких сферах, за винятком тих, що стосуються прав людини, і не буде суворо контролювати санкції, які вже діють щодо продажу нафти. США та Іран досягли домовленостей з більшості питань, але дискусії, які проводяться через посередників, продовжаться в Катарі та Омані, зокрема щодо росії, зауважив чиновник.

Нагадаємо

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати готові запровадити додаткові економічні та інші санкції щодо Ірану через поглиблення військової взаємодії з росією, яка не припиняє повномасштабну військову агресію проти України.