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Спікер Палати представників погодився зберегти фінансову підтримку України в оборонному бюджеті США

Спікер Палати представників погодився зберегти фінансову підтримку України в оборонному бюджеті США

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Кевін Маккарті оголосив, що не буде блокувати виділення додаткових 300 мільйонів доларів на підтримку України, які заплановані в оборонному бюджеті США. Про це пише The Hill з посиланням на заяву спікера, повідомляє УНН.

Деталі

Як зазначає видання, Маккарті повідомив журналістам у Капітолії, що він вирішив залишити в законопроекті допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів після того, як визнав, що ще один захід витрат, який має з’явитися наступного тижня — той, який фінансує Державний департамент та закордонні операції — також включає гроші для Києва.

Спікер заявив, що вилучення допомоги Україні з заходів Держдепартаменту та міжнародних операцій “стає все важчим”, що призвело його до рішення залишити гроші Києву в рамках обох заходів.

Палата представників наступного тижня збирається провести єдине процедурне голосування щодо чотирьох законопроектів про асигнування, у тому числі щодо фінансування Пентагону та Держдепартаменту, а також щодо іноземних операцій.

“Це не вирішення проблеми, тому що один з інших має дещо по Україні”, — сказав Маккарті про виключення допомоги Україні із законопроекту про асигнування Пентагону. “Так що зробити це стало надто складно, тому ми залишаємо це”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Конгресі США висловили впевненість, що схвалять 24 млрд дол. для України, попри розбіжності

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