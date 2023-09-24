Спікер Палати представників погодився зберегти фінансову підтримку України в оборонному бюджеті США

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Як зазначає видання, Маккарті повідомив журналістам у Капітолії, що він вирішив залишити в законопроекті допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів після того, як визнав, що ще один захід витрат, який має з’явитися наступного тижня — той, який фінансує Державний департамент та закордонні операції — також включає гроші для Києва.

Спікер заявив, що вилучення допомоги Україні з заходів Держдепартаменту та міжнародних операцій “стає все важчим”, що призвело його до рішення залишити гроші Києву в рамках обох заходів.

Палата представників наступного тижня збирається провести єдине процедурне голосування щодо чотирьох законопроектів про асигнування, у тому числі щодо фінансування Пентагону та Держдепартаменту, а також щодо іноземних операцій.

“Це не вирішення проблеми, тому що один з інших має дещо по Україні”, — сказав Маккарті про виключення допомоги Україні із законопроекту про асигнування Пентагону. “Так що зробити це стало надто складно, тому ми залишаємо це”.

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