Спецпрокурор США Мюллер викличе 35 свідків у справі Манафорта

У список увійшли банкіри і бухгалтери, які можуть дати свідчення у справі про банківські махінації і податкове шахрайство щодо Манафорта. У нього, зокрема, включений діловий партнер Манафорта Річард Гейтс. Також туди потрапив консультант Тед Дівайн, який працював з Полом Манафортом в Україні.

Суд повинен розпочатися наступного тижня - у вівторок, 31 липня, - у Вірджинії.

Зазначено, що жодне зі звинувачень не пов'язане з можливою координацією з російськими чиновниками членами передвиборчого штабу Трампа.

Раніше Мюллер поширив список з понад 500 речових доказів, які обвинувачення може показати на суді проти Манафорта.