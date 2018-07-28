Спецпрокурор США Мюллер викличе 35 свідків у справі Манафорта
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує ймовырне втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року, оприлюднив список з 35 потенційних свідків у судовому процесі у справі колишнього очыльника передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
У список увійшли банкіри і бухгалтери, які можуть дати свідчення у справі про банківські махінації і податкове шахрайство щодо Манафорта. У нього, зокрема, включений діловий партнер Манафорта Річард Гейтс. Також туди потрапив консультант Тед Дівайн, який працював з Полом Манафортом в Україні.
Суд повинен розпочатися наступного тижня - у вівторок, 31 липня, - у Вірджинії.
Зазначено, що жодне зі звинувачень не пов'язане з можливою координацією з російськими чиновниками членами передвиборчого штабу Трампа.
Раніше Мюллер поширив список з понад 500 речових доказів, які обвинувачення може показати на суді проти Манафорта.