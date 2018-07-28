Спецпрокурор США Мюллер вызовет 35 свидетелей по делу Манафорта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года, обнародовал список из 35 потенциальных свидетелей в судебном процессе по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
В список вошли банкиры и бухгалтера, которые могут дать показания по делу о банковских махинациях и налоговом мошенничестве в отношении Манафорта. В него, в частности, включен деловой партнер Манафорта Ричард Гейтс. Также туда попал консультант Тэд Дивайн, работавший с Полом Манафортом в Украине.
Суд должен начаться на следующей неделе - во вторник, 31 июля, - в Вирджинии.
Указано, что ни одно из обвинений не связано с возможной координацией с российскими чиновниками членами предвыборного штаба Трампа.
Ранее Мюллер распространил список более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может показать на суде против Манафорта.