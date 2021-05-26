SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з супутниками Starlink

Деталі

Пуск ракет під індексом B1063 відбувся зі стартового комплексу SLC-40, розташованого на мисі Канаверал у Флориді.

Через 8,5 хвилин ступінь ракети має автономно сісти на одному працюючому двигуні на плавучу дрон-платформу Just Read The Instructions в Атлантичному океані приблизно в 631 км на північний схід від точки запуску. Процес покажуть у прямій трансляції.

У разі успіху місії, яка стала для Falcon 9 вже 16-ю за рахунком в 2021 році, угруповання космічних апаратів Starlink, запущених на навколоземну орбіту, сягне 1 737 одиниць.

Якщо все пройде успішно, цією місією компанія Маска завершить створення першої супутникової "оболонки" проекту Starlink на висоті 550 км з нахилом 53° - і почне формувати другу. До осені інтернет від Starlink буде доступний на 80% поверхні Землі.

Довідка

Starlink - проект по покриттю Землі інтернетом за рахунок навколоземних супутників. Планується вивести до 42 000 апаратів, кожен вагою 260 кг. Навесні 2018-го витрати на проект оцінювалися 10 млрд доларів. Місячна абонплата становить 99 доларів, антена+роутер - 499 доларів. В 2021 році Маск хоче подвоїти швидкість зв'язку Starlink. Станом на весну 2021-го року компанія отримала понад 500 000 замовлень на підключення.