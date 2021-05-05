Інтернет від Starlink Ілона Маска хочуть підключити півмільйона осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Компанія SpaceX Ілона Маска отримала понад 500 000 замовлень на підключення супутникового інтернету Starlink. Про це заявив інженер SpaceX Шива Бхарадвадж, повідомляє CNBC, інформує УНН.
Деталі
Мова про користувачів, які внесли депозит в розмірі 99 доларів для можливості підключити Starlink в майбутньому. У SpaceX запевняють, що ці гроші можна буде повернути. При цьому в SpaceX зазначають, що внесення передоплати не гарантує підключення інтернету.
Неясно, скільки користувачів зможуть скористатися інтернетом від Starlink, відзначає видання. Сервіс повинен надавати доступ до Інтернету з будь-якої точки Землі, але він має обмеження через щільність населення.
"Єдиним обмеженням є висока щільність користувачів в міських районах. Швидше за все, все 500 000 будуть обслуговуватися. Ще більша проблема, коли ми потрапляємо в діапазон декількох мільйонів користувачів", - написав Ілон Маск в Twitter.
Довідково
Проект Starlink передбачає виведення на навколоземну орбіту тисяч супутників для забезпечення жителів планети високошвидкісним інтернетом. В майбутньому швидкість супутникового інтернету повинна становити 1 Гбіт/с. Підрозділи компанії виробляють більше 120 супутників щомісяця. Нині на орбіті Землі більше 1500 супутників Starlink.
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News – SpaceX says it has received more than 500,000 orders for Starlink satellite internet to date, but the $99 deposits are fully refundable and do not guarantee service.https://t.co/VS8tOrjN7R— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) May 4, 2021