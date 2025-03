Інтернет від Starlink Ілона Маска хочуть підключити півмільйона осіб

Деталі

Мова про користувачів, які внесли депозит в розмірі 99 доларів для можливості підключити Starlink в майбутньому. У SpaceX запевняють, що ці гроші можна буде повернути. При цьому в SpaceX зазначають, що внесення передоплати не гарантує підключення інтернету.

Неясно, скільки користувачів зможуть скористатися інтернетом від Starlink, відзначає видання. Сервіс повинен надавати доступ до Інтернету з будь-якої точки Землі, але він має обмеження через щільність населення.

"Єдиним обмеженням є висока щільність користувачів в міських районах. Швидше за все, все 500 000 будуть обслуговуватися. Ще більша проблема, коли ми потрапляємо в діапазон декількох мільйонів користувачів", - написав Ілон Маск в Twitter.

Довідково

Проект Starlink передбачає виведення на навколоземну орбіту тисяч супутників для забезпечення жителів планети високошвидкісним інтернетом. В майбутньому швидкість супутникового інтернету повинна становити 1 Гбіт/с. Підрозділи компанії виробляють більше 120 супутників щомісяця. Нині на орбіті Землі більше 1500 супутників Starlink.

