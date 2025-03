Интернет от Starlink Илона Маска хотят подключить полмиллиона человек

Детали

Речь о пользователях, которые внесли депозит в размере 99 долларов для возможности подключить Starlink в будущем. В SpaceX уверяют, что эти деньги можно будет вернуть. При этом в SpaceX отмечают, что внесение предоплаты не гарантирует подключение интернета.

Неясно, сколько пользователей смогут воспользоваться интернетом от Starlink, отмечает издание. Сервис должен предоставлять доступ к Интернету из любой точки Земли, но он имеет ограничения из-за плотности населения.

"Единственным ограничением является высокая плотность пользователей в городских районах. Скорее всего, все 500 000 будут обслуживаться. Еще большая проблема, когда мы попадаем в диапазон нескольких миллионов пользователей", - написал Маск в Twitter.

Справка

Проект Starlink предусматривает вывод на околоземную орбиту тысяч спутников для обеспечения жителей планеты высокоскоростным интернетом. В будущем скорость спутникового интернета должна составлять 1 Гбит/с. Подразделения компании производят более 120 спутников ежемесячно. Сейчас на орбите Земли более 1500 спутников Starlink.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Космический" интернет от Илона Маска: когда ожидать в Украине

News – SpaceX says it has received more than 500,000 orders for Starlink satellite internet to date, but the $99 deposits are fully refundable and do not guarantee service.https://t.co/VS8tOrjN7R

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) May 4, 2021