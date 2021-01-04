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Совгиря: завтра КСУ збереться на збори щодо рішення Президента про відсторонення Тупицького

Київ • УНН

 • 16227 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Конституційний Суд України 5 січня планує зібратися на збори для розгляду питання щодо указу Президента України Володимира Зеленського про відсторонення від посади судді, голови КСУ Олександра Тупицького. Про це написала в Telegram представниця Верховної Ради в КСУ, народна депутатка від фракції “Слуга народу” Ольга Совгиря, передає УНН.

Совгиря: завтра КСУ збереться на збори щодо рішення Президента про відсторонення Тупицького

“За наявною інформацією на завтра, 5 січня, призначено збори суддів Конституційного Суду, на яких будуть розглядатися питання щодо Указу Президента України „Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України“ від 29 грудня 2020 року № 607/2020 (щодо відсторонення Тупицького О.М. від посади судді Конституційного Суду строком на 2 місяці)”, — написала Совгиря.

Вона також додала, що КСУ не має повноваження за власною ініціативою розглядати питання і ухвалювати рішення щодо конституційності будь-яких актів (в тому числі Указів Президента України), зокрема і на зборах суддів чи на спеціальних пленарних засіданнях.

“Питання про конституційність зазначеного Указу Президента може бути розглянуто Конституційним Судом виключно у разі подання до Суду відповідного конституційного подання в порядку, передбаченому Конституцією і Законом „Про Конституційний Суд України“. Рішення щодо конституційності будь-якого акту, зокрема і Указу Президента, може бути ухвалено виключно на пленарному засіданні”, — зазначила Совгиря.

Якщо КСУ ухвалить будь-яке рішення щодо указу Президента без дотримання порядку це може вважатися злочином, передбаченим статтею 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

“Оскільки Указ Президента України є чинним, не визнавався у встановленому порядку незаконним чи неконституційним, відповідно до частини 3 статті 106 Конституції України він є обов’язковим до виконання на території України. Таким чином, на зборах суддів чи спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду може бути вирішено питання виключно про подальшу організацію роботу Суду з урахуванням відсторонення судді Тупицького О.М. від посади судді Конституційного Суду”, — підсумувала Совгиря.

Нагадаємо, за інформацією ОПУ, після підписання Президентом України Володимиром Зеленським указу, яким голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького було відсторонено від посади та виконання обов’язків строком на два місяці, суддя не має повноважень на скликання спеціального засідання Конституційного Суду.

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