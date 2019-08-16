Соліст The Prodigy залишив після смерті борги на 8 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Після смерті британського музиканта Кіта Флінта виявилось, що його багатомільйонні статки через борги зменшились у кілька разів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sun.
На момент смерті Кіта Флінта його статки оцінювались у 14 мільйонів доларів. Але після того, як він наклав на себе руки у березні 2019 року, у нього залишилось чимало боргів та податків на суму 8 мільйонів доларів.
Таким чином, після того, як родичі музиканта оплатили борги, статки покійного музиканта скоротились до 5 мільйонів доларів.
Нагадаємо, у крові вокаліста гурту The Prodigy Кіта , який помер у березні цього року, виявили кокаїн, алкоголь і кодеїн. Про це йдеться в матеріалах справи про смерть музиканта.
При цьому розслідування не змогло однозначно виявити, чи помер Флінт внаслідок самогубства.
"Ми ніколи точно не дізнаємось, що відбувалося в його свідомості у той день. Саме тому я залишаю вердикт відкритим", - заявила коронер, яка розглядала справу.
49-річного Кіта Флінта знайшли мертвим у його будинку в Ессексі 4 березня. Тіло музиканта виявив його друг.
Похорон Кіта Флінта відбувся 29 березня. На вулицях Ессекса зібралися тисячі прихильників музиканта, які прийшли вшанувати його пам'ять.