Сьогодні відбудеться матч Ліги чемпіонів "Бенфіка" – "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. ФК “Динамо” (Київ) сьогодні проведе поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді проти португальської “Бенфіки”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
До Ліги чемпіонів “Бенфіка” потрапила у якості чемпіона Португалії і наразі посідає поточне перше місце в національному чемпіонаті.
У третьому турі ЛЧ в Києві “динамівці” поступилися з рахунком 0:2. До цього сезону “Динамо” та “Бенфіка” зустрілися лише одного разу в Кубку чемпіонів — у груповому раунді сезону 1991/1992. Тоді одного разу “біло-сині” перемогли 1:0, але в гостях програли 0:5.
Варто зазначити, що не зіграють у майбутньому протистоянні такі гравці: Денис Гармаш, Андрій Ярмоленко, Данило Сілва, Валерій Федорчук та Олександр Гладкий.
Натомість у матчі не візьмуть участь представники Португалії: Рафа, Жонас і Жардел.
У разі поразки київський клуб може втратити навіть теоретичні шанси на вихід до плей-офф змагань, адже зараз “Динамо” з 1 пунктом на останній сходинці квартету В. “Бенфіка” третя — 4 бали, “Бешикташ” другий із 5 очками, а очолює групу італійський “Наполі” — 6.
Нагадаємо, що матч у Лісабоні на “Ештадіу да Луш” розпочнеться о 21:45 за київським часом.