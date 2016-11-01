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Сьогодні відбудеться матч Ліги чемпіонів "Бенфіка" – "Динамо"

Сьогодні відбудеться матч Ліги чемпіонів "Бенфіка" – "Динамо"

Київ • УНН

 • 13841 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. ФК “Динамо” (Київ) сьогодні проведе поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді проти португальської “Бенфіки”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

До Ліги чемпіонів “Бенфіка” потрапила у якості чемпіона Португалії і наразі посідає поточне перше місце в національному чемпіонаті.

У третьому турі ЛЧ в Києві “динамівці” поступилися з рахунком 0:2. До цього сезону “Динамо” та “Бенфіка” зустрілися лише одного разу в Кубку чемпіонів — у груповому раунді сезону 1991/1992. Тоді одного разу “біло-сині” перемогли 1:0, але в гостях програли 0:5.

Варто зазначити, що не зіграють у майбутньому протистоянні такі гравці: Денис Гармаш, Андрій Ярмоленко, Данило Сілва, Валерій Федорчук та Олександр Гладкий.

Натомість у матчі не візьмуть участь представники Португалії: Рафа, Жонас і Жардел.

У разі поразки київський клуб може втратити навіть теоретичні шанси на вихід до плей-офф змагань, адже зараз “Динамо” з 1 пунктом на останній сходинці квартету В. “Бенфіка” третя — 4 бали, “Бешикташ” другий із 5 очками, а очолює групу італійський “Наполі” — 6.

Нагадаємо, що матч у Лісабоні на “Ештадіу да Луш” розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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