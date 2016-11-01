Сегодня состоится матч Лиги чемпионов "Бенфика" - "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. ФК "Динамо" (Киев) сегодня проведет поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде против португальской "Бенфики", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В Лигу чемпионов "Бенфика" попала в качестве чемпиона Португалии и сейчас занимает текущее первое место в национальном чемпионате.
В третьем туре ЛЧ в Киеве "динамовцы" уступили со счетом 0:2. До этого сезона "Динамо" и "Бенфика" встретились лишь однажды в Кубке чемпионов - в групповом раунде сезона 1991/1992. Тогда однажды "бело-синие" победили 1:0, но в гостях проиграли 0:5.
Стоит отметить, что не сыграют в будущем противостоянии такие игроки: Денис Гармаш, Андрей Ярмоленко, Данило Силва, Валерий Федорчук и Александр Гладкий.
Зато в матче не примут участие представители Португалии: Рафа, Жонас и Жардел.
В случае поражения киевский клуб может потерять даже теоретические шансы на выход в плей-офф соревнований, ведь сейчас "Динамо" с 1 пунктом на последней строчке квартета В. "Бенфика" третья - 4 балла, "Бешикташ" второй с 5 очками, а возглавляет группу итальянский "Наполи" - 6.
Напомним, что матч в Лиссабоне на "Эштадиу да Луш" начнется в 21:45 по киевскому времени.