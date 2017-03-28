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Сьогодні в Україні температура підвищиться

Сьогодні в Україні температура підвищиться

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні до України підійде тепле повітря із південного заходу і температура повітря вдень підвищиться до +8+13° тепла, на Закарпатті до +12+14° градусів тепла, на північному сході ще втримається холодна погода, +3+8° тепла, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

У північній частині та в східних областях пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. На решті території України очікується суха малохмарна погода.

  • У західній частині опадів не передбачається. Вночі 0+4°, в Карпатах 0-5° морозу, вдень +9+14° тепла.
  • У північних областях очікується хмарна дощова погода, місцями мокрий сніг. Температура повітря вночі 0+5°, в окремих районах до −2°, вдень +9+12°, на Сумщині +6+8° тепла.
  • У східних областях очікується дощ, місцями мокрий сніг. Температура повітря вночі від +3° тепла до −2° морозу, вдень +4+9° тепла.
  • У центральній частині — без опадів. Температура повітря вночі +1+5° тепла, вдень +9+12° тепла.
  • У південній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі +4+9° тепла, вдень +9+13° тепла.

Вітер в Україні північно-західний, 5-12, на сході, півночі, на південному сході та в центральній частині місцями 15-20 м/с.

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