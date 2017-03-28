Сьогодні в Україні температура підвищиться

У північній частині та в східних областях пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. На решті території України очікується суха малохмарна погода.



У західній частині опадів не передбачається. Вночі 0+4°, в Карпатах 0-5° морозу, вдень +9+14° тепла.



У північних областях очікується хмарна дощова погода, місцями мокрий сніг. Температура повітря вночі 0+5°, в окремих районах до −2°, вдень +9+12°, на Сумщині +6+8° тепла.



У східних областях очікується дощ, місцями мокрий сніг. Температура повітря вночі від +3° тепла до −2° морозу, вдень +4+9° тепла.



У центральній частині — без опадів. Температура повітря вночі +1+5° тепла, вдень +9+12° тепла.



У південній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі +4+9° тепла, вдень +9+13° тепла.



Вітер в Україні північно-західний, 5-12, на сході, півночі, на південному сході та в центральній частині місцями 15-20 м/с.