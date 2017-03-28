Сегодня в Украине температура повысится

В северной части и в восточных областях пройдут дожди, местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины ожидается сухая малооблачная погода.



В западной части осадков не предвидится. Ночью 0 + 4 °, в Карпатах 0-5 ° мороза, днем ​​9 + 14 ° тепла.



В северных областях ожидается облачная дождливая погода, местами мокрый снег. Температура воздуха ночью 0 + 5 °, в отдельных районах до -2 °, днем ​​+ 9 + 12 °, в Сумской + 6 + 8 ° тепла.



В восточных областях ожидается дождь, местами мокрый снег. Температура воздуха ночью от + 3 ° тепла до -2 ° мороза, днем ​​4 + 9 ° тепла.



В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью +1 + 5 ° тепла, днем ​​9 + 12 ° тепла.



В южной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 4 + 9 ° тепла, днем ​​9 + 13 ° тепла.



Ветер в Украине северо-западный, 5-12, на востоке, севере, на юго-востоке и в центральной части местами 15-20 м / с.