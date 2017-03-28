Сегодня в Украине температура повысится
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня в Украине подойдет теплый воздух с юго-запада и температура воздуха днем повысится до 8 + 13 ° тепла, на Закарпатье до +12 + 14 ° градусов тепла, на северо-востоке еще удержится холодная погода, + 3 + 8 ° тепла, передает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В северной части и в восточных областях пройдут дожди, местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины ожидается сухая малооблачная погода.
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- В западной части осадков не предвидится. Ночью 0 + 4 °, в Карпатах 0-5 ° мороза, днем 9 + 14 ° тепла.
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- В северных областях ожидается облачная дождливая погода, местами мокрый снег. Температура воздуха ночью 0 + 5 °, в отдельных районах до -2 °, днем + 9 + 12 °, в Сумской + 6 + 8 ° тепла.
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- В восточных областях ожидается дождь, местами мокрый снег. Температура воздуха ночью от + 3 ° тепла до -2 ° мороза, днем 4 + 9 ° тепла.
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- В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью +1 + 5 ° тепла, днем 9 + 12 ° тепла.
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- В южной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 4 + 9 ° тепла, днем 9 + 13 ° тепла.
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Ветер в Украине северо-западный, 5-12, на востоке, севере, на юго-востоке и в центральной части местами 15-20 м / с.