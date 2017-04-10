Сьогодні в Україні опадів не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В понеділок в Україні опадів не прогнозують, лише у східних і Дніпропетровській областях, Приазов’ї та Криму вночі місцями можливий невеликий дощ, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“В понеділок в Україні без опадів, лише у східних і Дніпропетровській областях, Приазов’ї та Криму вночі місцями невеликий дощ”, — йдеться в повідомленні.
Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вдень становитиме 12-17° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті — до 20°; в Карпатах вночі — 0-5° морозу, вдень — 5-10° тепла.