Сьогодні в Україні опадів не буде

“В понеділок в Україні без опадів, лише у східних і Дніпропетровській областях, Приазов’ї та Криму вночі місцями невеликий дощ”, — йдеться в повідомленні.

Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вдень становитиме 12-17° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті — до 20°; в Карпатах вночі — 0-5° морозу, вдень — 5-10° тепла.