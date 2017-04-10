Сегодня в Украине осадков не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В понедельник в Украине осадков не прогнозируют, лишь в восточных и Днепропетровской областях, Приазовье и Крыму ночью местами возможен небольшой дождь, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“В понедельник в Украине без осадков, лишь в восточных и Днепропетровской областях, Приазовье и Крыму ночью местами небольшой дождь”, — говорится в сообщении.
Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с.
Температура днем 12-17 ° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье — до 20 °; в Карпатах ночью — 0-5 ° мороза, днем - 5-10 ° тепла.