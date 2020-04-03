Сьогодні в Україні до 16 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні у п'ятницю, 3 квітня, очікується суха погода, удень - до 16 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 3 квітня опадів не очікується. Вітер - південно-західний, 5-10 м/с.
Температура 3 квітня вночі від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу, вдень 11-16 градусів тепла.
У Карпатах вночі від 1-6 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня.