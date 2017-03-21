Сьогодні в Криму І.Умерову вручили обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні в республіканській прокуратурі Криму Ільмі Умерову вручили обвинувальний акт у кримінальній справі “Публічні заклики направлені на порушення територіальної цілісності РФ” (частина друга статті 280.1 КК РФ). Про це його адвокат Едем Семедляєв повідомляє на відео, яке викладене на сторінці Айше Умерової у Facebook, передає УНН.
“Отримано обвинувальний акт. Відповідно матеріали справи будуть направлені в Бахчисарайський суд. Будемо чекати повістки з Бахчисарайського суду”, — повідомив адвокат.
У свою чергу І.Умеров зазначив, що захист подав два клопотання. В одному, за його словами, просили закрити кримінальну справу, а в другому наполягали на проведенні альтернативної лінгвістичної експертизи.
“Але вони (клопотання — ред.) обидва не прийняті. Ми навіть не знаємо, чи отримали вони їх, чи ні”, — додав І.Умеров.
Нагадаємо, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова включили до списку чинних терористів і екстремістів Російської Федерації.
Раніше, 29 грудня І.Умерова заблокували у банківській системі анексованого Криму як екстреміста.
Як повідомляв УНН, адвокат Микола Полозов не зможе захищати заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, бо змушений виступити в ролі свідка у його справі.