Сегодня в Крыму И.Умерову вручили обвинительный акт

"Получен обвинительный акт. Материалы дела будут направлены в Бахчисарайский суд. Будем ждать повестки из Бахчисарайского суда", - сообщил адвокат.

В свою очередь И.Умеров отметил, что защита подала два ходатайства. В одном, по его словам, просили закрыть уголовное дело, а во втором настаивали на проведении альтернативной лингвистической экспертизы.

"Но они (ходатайства - ред.) оба не приняты. Мы даже не знаем, получили ли они их или нет", - добавил И.Умеров.

Напомним, заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов Российской Федерации.

Ранее, 29 декабря И.Умерова заблокировали в банковской системе аннексированного Крыма как экстремиста.

Как сообщал УНН, адвокат Николай Полозов не сможет защищать заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, потому, что вынужден выступить в роли свидетеля по его делу.