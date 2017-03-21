Сегодня в Крыму И.Умерову вручили обвинительный акт
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня в республиканской прокуратуре Крыма Ильми Умерову вручили обвинительный акт по уголовному делу "Публичные призывы направленные на нарушение территориальной целостности РФ" (часть вторая статьи 280.1 УК РФ). Об этом его адвокат Эдем Семедляев сообщает на видео, которое выложено на странице Айше Умеровой в Facebook, передает УНН.
"Получен обвинительный акт. Материалы дела будут направлены в Бахчисарайский суд. Будем ждать повестки из Бахчисарайского суда", - сообщил адвокат.
В свою очередь И.Умеров отметил, что защита подала два ходатайства. В одном, по его словам, просили закрыть уголовное дело, а во втором настаивали на проведении альтернативной лингвистической экспертизы.
"Но они (ходатайства - ред.) оба не приняты. Мы даже не знаем, получили ли они их или нет", - добавил И.Умеров.
Напомним, заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов Российской Федерации.
Ранее, 29 декабря И.Умерова заблокировали в банковской системе аннексированного Крыма как экстремиста.
Как сообщал УНН, адвокат Николай Полозов не сможет защищать заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, потому, что вынужден выступить в роли свидетеля по его делу.