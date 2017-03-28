Сьогодні в Києві прогнозують хмарну вологу погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Києві сьогодні за прогнозами синоптиків буде хмарна волога погода, передає УНН з посиланням на Український гідромецентр.
Вітер сьогодні, за прогнозами синоптиків, повинен бути північно-західним, зі швидкістю 5-12 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні +9+11°С тепла вдень, а вночі +3+5°С тепла.
Як повідомляв УНН, низька температура повітря в Україні протримається до вихідних, потепління слід очікувати першого квітня.