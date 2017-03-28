Сегодня в Киеве прогнозируют облачную влажную погоду
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Киеве сегодня по прогнозам синоптиков будет облачная влажная погода, передает УНН со ссылкой на Украинские гидромецентр.
Ветер сегодня, по прогнозам синоптиков, должен быть северо-западным, со скоростью 5-12 м / с.
Температура установится на уровне + 9 + 11 ° С тепла днем, а ночью 3 + 5 ° С тепла.
Как сообщал УНН, низкая температура воздуха в Украине продержится до выходных, потепление следует ожидать первого апреля.